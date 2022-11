Dizeli ulet për tre, ndërsa benzinat për dy denarë

Komisioni Rregullator i Energjetikës vendosi që çmimet e shitjes me pakicë të derivateve të naftës të ulen për 2,77% në raport me vendimin e datës 14.11.2022.

Sipas vendimit të komisionit çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) ulet për 3,00 den/l, çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 ulen për 2,00 den/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri I(ЕL-1) ulet për 3,00 den/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU ulet për 1,567 den/kg .

Nga mesnata, EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 91,50 (denarë/litër), EUROSUPER BS – 98 do të kushtojë 94,00 (denarë/litër), një litër EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 93,00 denarë, vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 88,00 denarë/liter dhe mazuti për 47,622 denarë/kilogram.