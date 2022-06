Dizeli shtrenjtohet edhe për dy denarë pas mesnate

Pas mesnate çmimi i dizelit do të shtrenjtohet për 2 denarë, ndërsa benzinat nuk do të pësojnë ndryshim, kanë njoftuar nga Komisioni Rregullator për Energjetik.

Sipas vendimit, një litër EUROSUPER BS-95 do të kushtojë 111.5 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-98 do të kushtojë 109,5 denarë.

Një litër Dizel në bazë të vendimit të ri do të shitet për 109,5 denarë.

Çmimi i Vajit të Lehtë për Amvisëri nuk ndryshon dhe do të hsitet për 105,0 denarë për litër. /SHENJA/