Dizeli mund të shtrenjtohet për 10 denarë, benzinat për 6 den, do të shpallet gjendje krize!
Në mbledhjen e sotme të Qeverisë, pritet të shpallet gjendje krize për shkak çmimeve të benzinave, mësohet jozyrtarisht.
Qeveria do të reagoj pasi ka vlerësuar se në bazë të rritjeve të çmimit të naftës në tregun global, çmimi do të duhej të shtrenjtohet për 10 denarë për dizelin, ndërsa për derivatet e tjera për 6 denarë.
Pritet që Qeveria të intervenojë më uljen e tatimit si dhe me masa kundër shtrenjtimit të rrymës.
Po ashtu pritet që kryeministri të ketë pres konferencë për media, për t’i kumtuar vendimet. /SHENJA/