Dizeli lirohet për 2,5 denarë, çmimi i benzinës nuk ndryshon

Komisioni Rregullator i Energjetikës ka vendosur që sonte ka mesanta çmimi i dizelit të ulet për 2,5 denarë, ndërsa çmimi i benzines mbetet i njëjtë.

Çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-95 është 90,5 denarë për litër, EUROSUPER BS-98 do të shitet për 92,5 denarë, ndërsa EURODIZEL (DV V) do të shitet për 87 denarë për liter.

Çmimi i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) do të jetë 85 denarë për litër.

Çmimet e derivative të naftës janë gritur në mënyrë konstante muajt e fundit si pasojë e luftës në Ukrainë . Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, Qeveria ka hequr akcizën, masë për të amortizuar rritjen e çmimeve.