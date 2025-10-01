Ditë e tretë e fushatës për Zgjedhjet lokale 2025

Kandidatët për zgjedhjet lokale sot në ditën e tretë të fushatës do t’i paraqesin programet e tyre në tubime dhe takime me qytetarët.

VMRO-DPMNE-ja do të mbajnë tubime në Konçe (16:30), Demir Kapi (17:30), Negotinë (18:30) dhe Kavadar (20:30).

Karvani i LSDM-së dhe Koalicionit do të jetë mes qytetarëve në Konçe (17:30), Kërçovë (18:30) dhe Makedonski Brod (20:00).

Lëvizja ZNAM do të ketë konventë promovuese në Sheshin e qytetit në Kumanovë (19:00).

Kandidatja për kryetare të Qytetit të Shkupit nga radhët e LSDM-së Kaja Shukova do të japë deklaratë për mediume në Aerodrom.

Fushata zgjedhore, e cila filloi të hënën, do të zgjat deri më 17 tetor në mesnatë, pas çka vijon heshtje 24-orëshe para votimit më 19 tetor, ndërsa rrethi i dytë do të mbahet më 2 nëntor.

Siç parashikon Kodi zgjedhor (neni 69a), për fushatë zgjedhore konsiderohet një tubim publik dhe ngjarje të tjera publike të organizuara nga një pjesëmarrës në fushatën zgjedhore, shfaqja publike e bilbordeve, video prezantime në vende publike, prezantimi zgjedhor në media dhe internet, shpërndarje e materialeve të shtypura dhe prezantimi publik i kandidatëve të konfirmuar nga autoritetet kompetente zgjedhore dhe programet e tyre.

Rrethi i parë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 19 tetor, ndërsa i dyti më 2 nëntor.

Sipas Kodit zgjedhor, zgjedhjet lokale mbahen çdo katër vjet në gjysmën e dytë të tetorit. Vetëqeverisja lokale është e organizuar në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale. Brenda Qytetit të Shkupit funksionojnë 10 komuna, të cilat kanë kompetenca të përbashkëta me Qytetin. Zgjedhjet i shpall kryetari i Kuvendit duke miratuar një akt të publikuar në Gazetën Zyrtare. Zgjedhjet mbahen jo më herët se 70 dhe jo më vonë se 90 ditë nga data e shpalljes së zgjedhjeve.

Zgjedhje lokale në Maqedoni janë mbajtur në 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 dhe 2021.

