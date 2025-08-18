“Ditë e madhe në Shtëpinë e Bardhë” – Trump thotë se është ‘nder’ të presë udhëheqësit evropianë
Donald Trump ka postuar në rrjete sociale së fundmi duke e quajtur ditën e sotme një “ditë të madhe në Shtëpinë e Bardhë”.
“Nuk kemi pasur kurrë kaq shumë udhëheqës evropianë këtu në të njëjtën kohë”, shkroi ai në Truth Social.
“Një nder i madh për Amerikën!!!! Le të shohim se cilat do të jenë rezultatet???”
Ndërkohë, Agjencia Ukrinform raporton se Volodymyr Zelensky po takohet me të dërguarin e SHBA-së Keith Kellogg në Uashington përpara bisedimeve të tij me Trumpin.
“Ne të gjithë duam njësoj ta përfundojmë këtë luftë shpejt dhe me besueshmëri”, tha Zelensky para takimit, duke shtuar se paqja duhet të jetë e qëndrueshme.
“Jo siç ishte vite më parë, kur Ukraina u detyrua të hiqte dorë nga Krimea dhe një pjesë e Donbasit, dhe Putini thjesht e përdori atë si një trampolinë për një sulm të ri. Apo kur Ukrainës iu dhanë ‘garanci sigurie’ të supozuara në vitin 1994, të cilat nuk funksionuan”, shtoi ai.