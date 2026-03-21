Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down, thirrje globale për përfshirje dhe barazi
Dita Ndërkombëtare e Sindroma Down shënohet çdo vit më 21 mars, një datë simbolike që lidhet me trisominë e kromozomit 21 – shkaku gjenetik i kësaj gjendjeje.
Kjo ditë është shpallur zyrtarisht nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në vitin 2012, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit, promovimin e përfshirjes sociale dhe luftimin e paragjykimeve ndaj personave me Sindromën Down.
Sindroma Down është një gjendje gjenetike që ndodh kur një individ ka një kromozom shtesë 21. Ajo mund të ndikojë në zhvillimin fizik, aftësitë njohëse dhe shëndetin e përgjithshëm. Megjithatë, personat me këtë sindromë mund të bëjnë një jetë aktive, të arsimohen, të punojnë dhe të japin kontribut të vlefshëm në shoqëri, nëse mbështeten siç duhet.
Mesazhi kryesor i kësaj dite është respekti dhe dinjiteti për çdo individ, si dhe rëndësia e përfshirjes në arsim, tregun e punës dhe jetën komunitare. Një nga sloganet më të përdorura mbetet “Leave No One Behind” (Mos lini askënd pas), që nënvizon nevojën për barazi dhe mundësi të barabarta për të gjithë.
Tema e këtij viti është “Together Against Loneliness” (Së bashku kundër vetmisë), duke vënë theksin te sfida e izolimit social që përjetojnë shpesh personat me aftësi të kufizuara dhe nevojën për më shumë lidhje, përfshirje dhe mbështetje nga komuniteti.
Një simbol i njohur i kësaj dite është veshja e çorapeve të ndryshme dhe shumëngjyrëshe, që përfaqëson diversitetin dhe pranimin e dallimeve.
Sipas të dhënave globale, rreth 1 në 700 lindje në botë lidhet me Sindromën Down. Falë përmirësimeve në kujdesin shëndetësor, jetëgjatësia e personave me këtë sindromë është rritur ndjeshëm, ndërsa ndërhyrja e hershme, terapia dhe edukimi mbeten faktorë kyç për zhvillimin dhe integrimin e tyre në shoqëri.