Dita e Republikës sjell fundjavë të zgjatur për qytetarët e Maqedonisë, 3 gushti do të jetë ditë jopune

Dita e Republikës sjell fundjavë të zgjatur për qytetarët e Maqedonisë, 3 gushti do të jetë ditë jopune

Qytetarët këtë vit do të kenë një fundjavë të zgjatur me rastin e festës së madhe shtetërore Ilindeni – Dita e Republikës.

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Meqë 2 Gushti bie të dielën, në përputhje me Ligjin për Festat, e hëna, 3 gusht, do të jetë ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
Kështu, të punësuarit do të kenë tri ditë radhazi pushim – të shtunën, të dielën dhe të hënën, që për shumë prej tyre do të jetë mundësi për një pushim të shkurtër ose udhëtim.

Ilindeni është një nga festat më të rëndësishme shtetërore, me të cilën shënohen Kryengritja e Ilindenit e vitit 1903 dhe Mbledhja e Parë e ASNOM-it në vitin 1944, dy ngjarje historike me rëndësi të veçantë në historinë maqedonase.

Për besimtarët ortodoksë, dita e ardhshme jo pune do të jetë 28 gushti (e premte), kur shënohet festa fetare Fjetja e Shën Mërisë (Zonja e Madhe).

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