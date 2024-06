Dita e ndeshjes: Shqipëria përballet me Kroacinë në kërkim të pikëve të para në Euro 2024

Kombëtarja shqiptare me fillim nga ora 15:00 do të përballet me Kroacinë, një kombëtare që gjithashtu ka humbur në ndeshjen e parë.

Është një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja ekipet kombëtare, pasi një humbje eventuale do të thotë të humbasin edhe gjasat për të kaluar nga grupi qoftë edhe nga pozita e tretë. Kësisoj të dy trajnerët Sylvinho dhe Zlatko Dalic kanë përgatitur skuadrat e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme pasi kërkohet medoemos vetëm fitorja.