Protestat në Shqipëri, tensione në Tiranë, arrestime në Korçë dhe Vlorë, Rama: Nuk do përkulemi
Kryeministri Edi Rama u bën thirrje qytetarëve të mos përkulen përballë dhunës, ndërsa refuzon të bëjë lëshime përballë protestave që kanë hyrë në ditën e katërt. Studentët dhe gjimnazistët vijojnë tubimet në Tiranë, Korçë, Vlorë dhe Lezhë, ku janë regjistruar përplasje me policinë dhe dëmtime të pronës publike. Në kryeqytet, protestuesit e arrestuar pas tubimit të 13 tetorit dalin para gjykatës për caktimin e masave të sigurisë, ndërsa Këshilli Ndërfetar apelon për paqe dhe dialog.
“Mos u përkulni përballë dhunës, durim, edhe kjo do të kalojë”, është mesazhi i kryeministrit Edi Rama në një moment kur protestat e studentëve dhe gjimnazistëve kanë hyrë në ditën e katërt dhe janë shtrirë edhe në qytete të tjera të vendit.
Kreu i qeverisë ka kundërshtuar idenë e bërjes së lëshimeve në këmbim të qetësimit të situatës, duke mbajtur qëndrimin e tij përballë protestave dhe kërkesave për dorëheqjen e qeverisë.
Ndërkohë, situata në terren vijon të jetë e tensionuar. Në Tiranë, protestuesit e arrestuar pas tubimit të 13 tetorit po dalin para gjykatës për caktimin e masave të sigurisë. Në Korçë dhe Lezhë janë raportuar dëmtime të institucioneve dhe përplasje, ndërsa në Vlorë të rinjtë janë përplasur me policinë pas tentativës për të prishur murin e projektit të Muzeut Hebraik.
Rama: Mos u përkulni përballë dhunës, durim, edhe kjo do të kalojë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestat që kanë përfshirë vendin, duke u bërë thirrje qytetarëve të mos përkulen përballë dhunës dhe të tregojnë durim.
“Mos u përkulni përballë dhunës, durim, edhe kjo do të kalojë”, është mesazhi i përcjellë nga kreu i qeverisë.
Rama ka kundërshtuar idenë e bërjes së lëshimeve në këmbim të qetësimit të situatës, duke mos ndryshuar qëndrimin e tij përballë protestave dhe kërkesave për largimin e qeverisë.
Deklarata vjen në një moment kur mobilizimi i të rinjve vijon në kryeqytet dhe është shtrirë edhe në qytete të tjera, ku janë regjistruar incidente, ndërhyrje të policisë dhe dëmtime të pronës publike.
Këshilli Ndërfetar apel për paqe, drejtësi dhe dialog kombëtar
Krerët fetarë të Shqipërisë kanë dalë me një deklaratë të përbashkët lidhur me situatën e krijuar gjatë protestave studentore.
Këshilli Ndërfetar u bën thirrje palëve për paqe, drejtësi, përgjegjshmëri dhe dialog kombëtar, duke theksuar se të rinjtë duhet të dëgjohen dhe institucionet duhet të japin përgjigje në përputhje me ligjin.
Në deklaratë shprehet shqetësimi edhe për dëmtimin e bizneseve familjare dhe institucioneve arsimore, që sipas krerëve fetarë cenojnë të drejtën për dije dhe siguri.
Protestuesit e arrestuar dalin para gjykatës në Tiranë
Protestuesit e arrestuar pas tubimit të 13 tetorit kanë dalë këtë të premte para gjykatës për caktimin e masave të sigurisë.
Seanca ka nisur në orën 08:30 dhe po zhvillohet në grupe për shkak të kufizimit të ambienteve. Gjyqtare e çështjes është Amarilda Sulaj.
Në ambientet e gjykatës janë vendosur edhe forca policore të pajisura me skafandër dhe maska gazi, në gatishmëri për çdo përshkallëzim të mundshëm. Deri në momentin e raportimit, situata paraqitet e qetë.
Për protestuesit janë caktuar masa të ndryshme sigurie, përfshirë arrestin në shtëpi, detyrimin për t’u paraqitur dhe arrestin me burg.
Delina Ibrahimaj inspekton filialin e dëmtuar të Postës Shqiptare
Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, ka inspektuar një filial të Postës Shqiptare në Tiranë, i cili u dëmtua gjatë protestave.
Ajo deklaroi se janë dëmtuar disa filiale, por siguroi se shërbimet për qytetarët dhe pensionistët do të vijojnë.
Ministrja vuri në dukje rëndësinë e këtyre zyrave për pensionistët, të cilët tërheqin aty pensionet dhe të ardhurat që u nevojiten për jetesën. Sipas saj, pavarësisht dëmtimeve të pronës publike dhe private, do të merren masat e nevojshme për të garantuar vijimësinë e shërbimeve.
Korçë, dy të arrestuar dhe 23 të proceduar pas protestës
Policia ka arrestuar dy persona dhe ka proceduar penalisht 23 të tjerë për incidentet e regjistruara gjatë protestës së së enjtes në Korçë.
Sipas policisë, gjatë tubimit janë dëmtuar godina e Bashkisë së Korçës, Drejtoria Arsimore, Universiteti “Fan S. Noli” dhe gjimnazi “Raqi Qirinxhi”. Dëmtime janë raportuar gjithashtu në kangjellat e trotuareve, tabelat e reklamave dhe sinjalistikën rrugore.
Policia deklaron se disa pjesëmarrës kanë kundërshtuar punonjësit e rendit dhe kanë përdorur sende të forta e zjarr për të dëmtuar institucionet dhe pronën publike.
Për orën 10:00 është paralajmëruar një tjetër protestë në Korçë. Në qytet janë shtuar forcat e policisë pranë institucioneve publike dhe gjimnazeve, pas incidenteve të një dite më parë, kur 25 persona u shoqëruan në polici dhe dy të rinj u arrestuan.
Lezhë, gjimnazistët bojkotojnë mësimin dhe thyejnë xhamat e shkollës
Të rinjtë dhe gjimnazistët kanë dalë në protestë në Lezhë, ku kanë bërë thirrje për bojkotimin e mësimit dhe bashkimin e nxënësve të tjerë në tubim.
Protestuesit janë drejtuar drejt gjimnazeve “Hydajet Lezha” dhe “Kolin Gjoka”, ku kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në protestë.
Gjatë marshimit janë ndezur zjarre dhe janë hedhur kapsolla. Më pas, situata është përshkallëzuar, me shkuljen e sinjalistikës rrugore dhe kangjellave të trotuareve.
Gjimnazistët kanë hedhur gurë dhe sende të forta në drejtim të gjimnazit “Hydajet Lezha”, duke thyer xhamat e shkollës. Marshimi ka vijuar në disa rrugë të qytetit, ndërsa koshat e mbeturinave janë përdorur për të bllokuar qarkullimin.
Policia është vendosur në gatishmëri dhe ka krijuar një kordon pranë sheshit “Gjergj Kastrioti”, ku ndodhet edhe Bashkia e Lezhës.
Vlorë, përplasje pas tentativës për të prishur murin e projektit të Muzeut Hebraik
Protesta në Vlorë vijon mes tensioneve, pasi një grup të rinjsh kanë tentuar të prishin murin e projektit të Muzeut Hebraik.
Pas këtij veprimi janë regjistruar përplasje fizike mes protestuesve dhe forcave të policisë, me shtyrje dhe goditje mes palëve.
Policia po tenton të komunikojë me grupin organizator, ndërsa ka paralajmëruar protestuesit për shoqërime në komisariat.
Ndërkohë, bojkoti i mësimit në Universitetin e Vlorës vijon edhe këtë të premte. Një pjesë e studentëve janë mbledhur në auditore, në pritje të organizimit për protestën e ditës.
Korçë, koshat e mbeturinave digjen dhe hidhen në rrugë
Protesta në Korçë është shoqëruar me tensione, pasi disa protestues u kanë vënë flakën koshave të mbeturinave dhe i kanë hedhur në rrugë.
Sipas pamjeve nga tubimi, studentët kanë hedhur gurë dhe sende të tjera në drejtim të forcave të rendit, duke sjellë përplasje me policinë.
Incidentet vijnë pas dëmtimeve të raportuara një ditë më parë në disa institucione publike dhe arsimore të qytetit.
Protestat vijojnë, Rama mban qëndrimin e tij
Në ditën e katërt të protestave, qëndrimi i kryeministrit Edi Rama dhe vijimi i mobilizimit të studentëve e gjimnazistëve përbëjnë dy nga zhvillimet kryesore të situatës politike.
Ndërsa Rama u kërkon qytetarëve durim dhe kundërshton lëshimet përballë presionit, protestat vijojnë në Tiranë dhe qytete të tjera. Paralelisht, autoritetet po përballen me pasojat e incidenteve, dëmtimet e pronës publike dhe proceset gjyqësore ndaj personave të arrestuar.
Në këtë klimë, Këshilli Ndërfetar u bën thirrje palëve për paqe, drejtësi dhe dialog, duke kërkuar që zëri i të rinjve të dëgjohet dhe institucionet të përgjigjen në përputhje me ligjin.