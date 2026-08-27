Dita e 89-të e protestës në Tiranë: “Ju erdhi fundi!”, kërkohet arrestimi i Ramës dhe Ballukut
Pas përfundimit të fjalimeve para Kryeministrisë, protestuesit kanë nisur marshimin përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, duke vijuar më tej në akset kryesore të Tiranës. Tubimi shënon ditën e 89-të të qëndresës qytetare.
Me pankarta në duar dhe duke përsëritur thirrje të forta, qytetarët u larguan nga sheshi përpara godinës së qeverisë për të bllokuar simbolikisht rrugët kryesore të kryeqytetit.
Gjatë lëvizjes, protestuesit iu drejtuan aktorëve politikë me sloganet: “Ju erdhi fundi!”, “Rama në burg, Berisha në burg!” dhe “Arrestoni Ramën dhe Ballukun”. Përmes këtyre thirrjeve, ata ritheksuan kërkesat për rrëzimin e qeverisë, reformimin e sistemit dhe largimin e elitës së vjetër politike.