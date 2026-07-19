Dita e 50-të e protestës, qytetarët para Kryeministrisë: Të enjten protestë kombëtare te Parlamenti
Protesta qytetare në Tiranë shënon ditën e 50-të të saj, ku edhe këtë të diel, si çdo ditë, protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, nga ku marshuan drejt Kryeministrisë, aty ku u ndalën dhe mbajtën fjalimet e përnatshme.
Edhe sot protestuesit kishin thirrjet e tyre: “Ju erdhi fundi”, “Shqipëria kërkon revolucion” dhe “Dorëheqje”, ndërsa protesta vijon të zhvillohet prej 50 ditësh radhazi. Pjesëmarrësit shprehen se do ta vazhdojnë protestën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Protestuesit bënë të ditur se do të jenë para Parlamentit më 23 korrik në një protestë kombëtare para Parlamentit, duke theksuar se ajo do të jetë paqësore, pa vezë dhe me simbolika.