Dita e 50-të e protestës, qytetarët para Kryeministrisë: Të enjten protestë kombëtare te Parlamenti

Dita e 50-të e protestës, qytetarët para Kryeministrisë: Të enjten protestë kombëtare te Parlamenti

Protesta qytetare në Tiranë shënon ditën e 50-të të saj, ku edhe këtë të diel, si çdo ditë, protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, nga ku marshuan drejt Kryeministrisë, aty ku u ndalën dhe mbajtën fjalimet e përnatshme.

Edhe sot protestuesit kishin thirrjet e tyre: “Ju erdhi fundi”, “Shqipëria kërkon revolucion” dhe “Dorëheqje”, ndërsa protesta vijon të zhvillohet prej 50 ditësh radhazi. Pjesëmarrësit shprehen se do ta vazhdojnë protestën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.

Protestuesit bënë të ditur se do të jenë para Parlamentit më 23 korrik në një protestë kombëtare para Parlamentit, duke theksuar se ajo do të jetë paqësore, pa vezë dhe me simbolika.

MARKETING

Të ngjajshme

Tre persona nga Vushtrria janë raportuar të zhdukur në Shkup

Tre persona nga Vushtrria janë raportuar të zhdukur në Shkup

Zbulohet laboratori i drogës në Hagë/ Arrestohen 4 persona, evakuohen dhjetëra familje

Zbulohet laboratori i drogës në Hagë/ Arrestohen 4 persona, evakuohen dhjetëra familje

Tërmet 5.1 ballë në Peru, një viktimë dhe dhjetë të plagosur

Tërmet 5.1 ballë në Peru, një viktimë dhe dhjetë të plagosur

Shpallet epidemi gastrointestinale në Gostivar, rritet numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore

Shpallet epidemi gastrointestinale në Gostivar, rritet numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore

Qeveria siguron 50 mijë litra ujë të pijshëm falas në ditë për qytetarët e Gostivarit

Qeveria siguron 50 mijë litra ujë të pijshëm falas në ditë për qytetarët e Gostivarit

BDI: Qyteti i Shkupit i korrigjoi fotografitë, por përsëri e përjashtoi gjuhën shqipe – provokim i rëndë ndaj shqiptarëve

BDI: Qyteti i Shkupit i korrigjoi fotografitë, por përsëri e përjashtoi gjuhën shqipe – provokim i rëndë ndaj shqiptarëve