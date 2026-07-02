Dita e 33-të e tubimit në Tiranë, protestuesit dolën me komunikatë pas sulmit me vezë ndaj deputetëve
Itenerari i ditës së sotme ishte po i njëjti, ku pas grumbullimit në sheshin ‘Skënderbej’, protestuesit marshuan në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, për t’u stacionuar para Kryeministrisë aty ku po mbajnë edhe fjalimet.
“Sot, meqë kishte seancë plenare, vendosëm të ishim te Kuvendi për t’i thënë deputetëve që nuk jeni përfaqësuesit tanë. Në protestën e ditës së sotme i kishim lajmëruar qytetarët që të ishin të pajisur me vezë dhe miell për të goditur deputetët që nuk na përfaqësojnë. Protestuesit janë dhunuar nga policia private e Manjës, një nga protestuesit dyshohet se i është thyer hunda.
Dukej se policia ishte bërë gati për arrestime. Pas arrestimit të djemve protesta vijoi normalisht, deri në një moment kur qytetarët që ishin ulur para Parlamentit filluan të dhunoheshin nga policia në mënyrë të menjëhershme. Policia e Shtetit ndërhyri me dhunë. Policia e Shtetit ndërhyri me shkopinj gome dhe gaz lotsjellës.
Dita e sotme na tregoi se Ramës dhe shtetit të tij kriminal i është sosur durimi. Ai po tenton që këtë protestë, që ka qenë shembull, ta bëjë pis. Pikërisht në këtë moment ne do t’i themi se kjo protestë është gjëja më e bukur që i ka ndodhur këtij vendi derisa ti të largohesh. Nëse argumenti juaj është dhuna, argumenti ynë është rezistenca dhe qëndresa. Ne nuk do të dorëzohemi, nuk do të bëhemi si ju. Ne do të vazhdojmë protestën në mënyrë paqësore në bulevard si çdo ditë derisa të fitojmë. Dorëheqje”, ishte komunikata e një nga folësve para Kryeministrisë.
“Të dashur bashkatdhetar. Sot do ju flas me kompetencën teknike të një ish-oficeri të lartë të policisë, që e di mirë menaxhimin e turmave. Ju lutem. Nëse më dëgjon drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, duhet ta dijë që është njeriu më i fuqishëm në këtë shtet. Ai do ngelet me shkronja të arta në historinë e këtij vendi, në Shqipërinë e re, nëse mbron popullin e tij. Unë e di shumë mirë që ai nuk na shpëton nga vagonët e krimit të organizuar, por ka një shans shumë të madh, të mbrojë popullin e vetë duke zbatuar ligjin”, u shpreh ish-oficeri i policisë gjatë fjalës para Kryeministrisë.
Pas tensioneve para Kuvendit, ku qytetarët kanë gjuajtur me vezë deputetët dhe janë përplasur me policinë, protestuesit janë mbledhur sërish në shesh, ndërsa kanë folur edhe për një pjesë nga grupi i tyre që janë arrestuar.
Nismëtari Alben Kola i ka bërë thirrje qytetarëve të mos provokohen nga policia dhe i kërkoi atyre të jenë paqësorë.
“Kjo polici tregon që tani ndodhet para një dileme, t’i shërbejë mafias apo popullit. Duhet të jeni të vëmendshëm dhe mos të bini pre e provokimeve. Ne do e rrëzojmë Ramën me revolucion paqësor”, u shpreh nismëtari Alben Kola./TopChannel