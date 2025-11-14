Distria Krasniqi shkëlqen në Zagreb, siguron medaljen e artë për Kosovën
Distria Krasniqi i ka dhuruar Kosovës medaljen e artë në Grand Prixin që zhvillohet në Zagreb të Kroacisë. Xhudistja dardane ka bërë gjithçka mirë në kategorinë deri 52 kilogramë, duke u shpallur kështu kampione. Distria Krasniqi eleminoi në finalen e madhe, Reka Pupp nga Hungaria. Një betejë, në të cilën Distria e kontrolloi mirë situatën dhe fitoi pas 2 minutash e 26 sekondash.
Sa i takon rrugëtimit, në raundin e dytë xhudistja e Kosovës mundi brazilianen Amanda Lima. Në çerekfinale, ajo siguroi suksesin ndaj francezes Blandine Pont pas 2 minuta e 50 sekondash. Në gjysmëfinale radhën e kishte italiania Gaia Stella, kundërshtare që u mposht për 2 minuta e 3 sekonda.
Për Krasniqin, kjo nuk është hera e parë që fiton medalje të Artë. 29-vjeçarja numëron 8 të tilla, në këtë nivel gare.