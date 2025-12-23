Distria Krasniqi mes më të mirëve në Ballkan, futet në Top 10 të vitit 2025
Distria Krasniqi është përfshirë në Top 10 e sondazhit prestigjioz “Balkan Athlete of the Year” 2025, të organizuar nga Agjencia Telegrafike Bullgare (BTA).
Xhudistja kosovare u rendit mes sportistëve më të spikatur të rajonit falë suksesit të saj si kampione e Evropës dhe nënkampione e botës në kategorinë deri në 52 kilogramë.
Në edicionin e 52-të të këtij sondazhi tradicional morën pjesë agjencitë kombëtare të lajmeve nga e gjithë rajoni i Ballkanit, përfshirë edhe KosovaPress.
Sipas BTA-së, “një total prej 47 sportistësh u nominuan” këtë vit, ndërsa fituesi përfundimtar dhe renditja e plotë do të shpallen më 16 shkurt në Sofje, në datën kur në vitin 1898 BTA publikoi buletinin e saj të parë të lajmeve.
Përveç Distria Krasniqit, në Top 10 të vitit 2025 u përfshinë emra të mëdhenj të sportit botëror si Giannis Antetokounmpo, David Popovici, Alperen Şengün dhe Nikola Jokic.
Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 16 shkurt 2026 në Sofje, ku BTA ka ftuar përfaqësuesit e agjencive pjesëmarrëse për të festuar sportistët më të mirë të Ballkanit.