Distanca e Trumpit nga udhëheqësja e opozitës venezueliane lidhet me Çmimin Nobel për Paqe
Pas ndërhyrjes ushtarake amerikane që çoi në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, presidenti Donald Trump thuhet se është distancuar nga udhëheqësja e opozitës, pasi Maria Corina Machado fitoi Çmimin Nobel për Paqe, thonë burime pranë Shtëpisë së Bardhë të cituara nga “The Washington Post”, transmeton Anadolu.
Dy zyrtarë pranë Shtëpisë së Bardhë i thanë gazetës se vendimi i Machados për të marrë Çmimin Nobel për Paqe 2025, të cilin Trumpi e kishte kërkuar prej kohësh dhe kishte bërë fushatë publikisht, u pa prej tij si një “gabim serioz” që i kushtoi asaj mbështetjen e tij politike.
Një zyrtar u citua të ketë thënë se nëse Machado do ta kishte refuzuar çmimin për shkak të Trumpit, “ajo do të ishte presidentja e Venezuelës sot”. Machado ia kishte kushtuar Çmimin Nobel Trumpit në tetor 2025, duke lavdëruar “mbështetjen e tij vendimtare” për lëvizjen opozitare të Venezuelës dhe duke theksuar rolin e tij në presionin ndaj qeverisë Maduro.
Trump, kur u pyet për perspektivat e Machados si udhëheqëse kombëtare, u përgjigj me shpërfillje: “Do të ishte shumë e vështirë për të të ishte udhëheqëse, mendoj. Ajo nuk ka mbështetjen brenda ose respektin brenda vendit. Është një grua shumë e mirë, por nuk ka respekt”.
Komiteti i Nobelit i dha Machados Çmimin Nobel për Paqe për vitin 2025 për përpjekjet e saj për të mbrojtur të drejtat demokratike dhe për të promovuar një tranzicion paqësor nga sundimi autoritar në demokraci në Venezuelë.
Pavarësisht raporteve në median amerikane që lidhin distancën e Trumpit nga Machado me vendimin për çmimin, qasja e Washingtonit ndaj Venezuelës duket se është e përqendruar në menaxhimin e një tranzicioni politik të kontrolluar në vend të mbështetjes së një figure të vetme të opozitës.
Sekretari i Shtetit, Marco Rubio duke folur në një konferencë të Departamentit të Shtetit mbi politikën e Venezuelës, tha se përfshirja e SHBA-së përqendrohet në menaxhimin e politikës në vend të qeverisjes së drejtpërdrejtë, ndërsa adreson realitetet e menjëhershme në terren, përfshirë angazhimin me autoritetet e përkohshme në përputhje me interesat e SHBA-së.