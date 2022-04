Disa të lënduar dhe shumë dëme të shkaktuara pasi një tornado goditi zonën e Wichita, Kansas

Të paktën një tornado ka “shpërthyer” në zonën e Wichita, Kansas, të premten vonë, duke dëmtuar dhjetëra ndërtesa, thanë zyrtarët.

I goditur më rëndë u duk se ishte qyteti Andover, i cili është rreth 22 kilometra në lindje të Wichita, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

“Ne jemi duke shpëtuar njerëzit nga shtëpitë e tyre sepse ata nuk janë në gjendje të lëvizin nga mbeturinat”, ka thënë shefi i zjarrfikësve të Wichita, Tammy Snow për CNN në një intervistë telefonike.

Heartbreaking scenes out of Andover tonight. Praying for everyone impacted by this devastating tornado. https://t.co/dm5npOnz3y

— Hannah Adamson TV (@Hannah__Adamson) April 30, 2022