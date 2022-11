Disa prej veçorive që flitet të vijnë në modelin iPhone 15

Duhet të kalojë pothuajse një vit deri të lansohen modelet e iPhone 15 në shtator 2023, por ka pasur thashetheme prej muajsh tashmë.

Duket sikur modelet e iPhone 15 mund përditësime më të dukshme se sa ne pamë për iPhone 14, duke përfshirë veçoritë që shumë përdorues të iPhone i kanë kërkuar prej vitesh, transmeton Telegrafi.

Këtu janë disa prej veçorive më të mira që mund të vijnë në iPhone 15 për atë se çfarë kemi dëgjuar deri më tani.

Porti për karikim, USB-C

Viti 2023 pritet të shënojë fundin e portit Lightning për iPhone, derisa Apple mund të kalojë në USB-C. Kjo do të thotë që ju do të mund të karikoni pajisjet Mac, iPad dhe iPhone-in tuaj modern të gjithë me të njëjtin lidhës.

Apple nuk po kalon në USB-C për ta bërë jetën tuaj më të përshtatshme, por po e bën ndryshimin sepse Bashkimi Evropian po e kërkon atë. iPhone-ët e shitur në Evropë duhet të kenë porte USB-C deri në vitin 2024, kështu që Apple ose duhet të bëjë një ndryshim të dizajnit në mbarë botën ose të krijojë iPhone të veçantë për Evropën.

Apple e ka konfirmuar se do të jetë në përputhje me rregulloret lokale dhe thashethemet tregojnë se Apple do të bëjë ndryshimin në vitin 2023.

Butonat e volumit dhe fuqisë në gjendje të ngurtë

Analisti i Apple, Ming-Chi Kuo kohët e fundit tha se Apple mund të shtojë butonat e volumit dhe të energjisë në gjendje solide në iPhone 15 në vend të butonave fizikë, të cilët do të ishin të ngjashëm me tastierën në Mac dhe butonin Home të iPhone 7.

Reagimi haptik do të imitonte ndjesinë e shtypjes së butonit në butonin e fortë, duke zëvendësuar shtypjen mekanike të butonit.

Përdorimi i butonave të gjendjes së ngurtë ka të ngjarë të mbrojë nga hyrja e ujit dhe mund të lejojë Apple të sigurojë rezistencë më të mirë ndaj ujit. Përdorimi i reagimit haptik për butonat do të kërkonte që Apple të shtojë motorë të rinj Taptic.

Dynamic Island për të gjitha modelet

Apple prezantoi Dynamic Island për iPhone 14 Pro dhe Pro Max, derisa modelet më të lira të iPhone 14 vazhdojnë të përdorin një ‘notch’. Kështu iPhone 15, i gjithë formacioni pritet të marrë Dynamic Island, kështu që nëse doni të keni akses në Dynamic Island, por nuk dëshironi të paguani për një iPhone Pro, prisni për iPhone 15.

Përmasa të njëjta

Nuk kemi dëgjuar ende thashetheme për ndryshime të dukshme të dizajnit për linjën e iPhone 15, kështu që duket se do të marrim të njëjtat madhësi. iPhone 15 dhe 15 Pro do të jenë 6.1 inç, dhe iPhone 15 Plus dhe Pro Max do të jenë 6.7 inç.