Diplomatë dhe nëpunës civilë holandezë protestojnë kundër luftës dhe urisë në Gaza
Diplomatë, nëpunës civilë dhe qytetarë u mblodhën para Ministrisë së Punëve të Jashtme në Hagë për të protestuar kundër gjenocidit të vazhdueshëm të Izraelit dhe urisë së imponuar ndaj Gazës, raporton Anadolu.
Vigjilja javore e solidaritetit përfshiu pjesëmarrës që mbanin pankarta duke dënuar vrasjet, urinë dhe qëndrimin e qeverisë holandeze. Pjesëmarrësit lexuan me zë të lartë emrat e 243 gazetarëve të vrarë në Gaza, përfshirë edhe reporterin e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif.
Protestuesit kërkuan që Holanda të mbajë një qëndrim më të ashpër ndaj Izraelit, duke bërë thirrje për sanksione ekonomike, ushtarake dhe politike. Demonstrata përfshiu diplomatë aktual dhe ish-diplomatë, si dhe ish-ministra dhe u mbyll me dy minuta heshtje në nderim të viktimave në Gaza.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, Izraeli ka vazhduar me luftën brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.700 palestinezë.
Në nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli gjithashtu po përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.