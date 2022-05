Dimovski: Nuk mund të jemi skllevër shtatë ditë në javë

Punëdhënës dhe shefa, ne nuk mund të jemi skllevër tuaj shtatë ditë në javë. Do të bllokojmë gjithçka dhe shumë lehtë kjo protestë do të kthehet në grevë, që do të thotë ndërprerje e punës gjatë orarit të punës. Nëse ne pësojmë dëm edhe ju do të keni dëm, tha kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM), Darko Dimovski nga protesta e sotme e 1 Majit, duke adresuar edhe një herë kërkesat për rritje lineare prej 2.806 denarë në të gjitha pagat në vend dhe tërheqjen e ankesës për ditën e diel jo pune nga Gjykata Kushtetuese.

Siç theksoi Dimovski, këto kërkesa duhet të përmbushen sa më shpejt.

Rritja e pagave duhet të ndodhë nsa më shpejt sepse na mbyti kriza ekonomike, inflacioni është më i lartë dhe ne kemi nevojë për ato para gjithnjë e më shumë. Ju paralajmërojmë që ta tërheqni ankesën për të dielën ditë jopune sepse ky është realitet në vend – punëtori e shfrytëzon atë përfitim – pushim, tha kryetari i LSM-së në fjalimin e tij.