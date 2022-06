Dimovski – Mickoskit: Nuk është kjo mënyra të dëshmosh se je politikan më ndryshe

Kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, Darko Dimovski sot pasdite reagoi ndaj deklaratës së liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski se i mbështetë punëtorët por jo edhe liderin sindikalist për të cilin tha se është i preferuari i pushtetit.

Dimovski i bëri thirrje Mickoskit t’i bëjë thirrje kryetarëve të VMRO-DPMN-së dhe drejtorëve të ndërmarrjeve publike komunale t’ua rrisin pagat të punësuarve për 2.0806 denarë.

“Kjo nuk është një mënyrë për të treguar se jeni një politikan ndryshe, sidomos jo me deklarata deklarative se ju mbështesni një rritje pagash deklarative, dhe drejtorët tuaj të emëruar politikisht nuk i kanë rritur ato askund dhe në mënyrë deklarative promovoni të drejtat e punës, dhe me ndryshimet e propozuara nga deputetët tuaj në Kuvend e diela të jetë ditë pune gjatë gjithë vitit për punëtorët në vendet turistike ju i ktheni një hap mbrapa të drejtat e punëtorëve. Sulme të tilla ndaj sindikatave dhe punëtorëve janë jehonë e një regjimi dhe janë drejtpërdrejt në kundërshtim me konventat e ONP-së, pra a do të thotë kjo ndërhyrje direkte në punën e sindikatave, për të cilat, siç thoni ju, do të duhet t’i informojmë të gjitha organizatat dhe institucionet ndërkombëtare”, thotë Dimovski në letrën drejtuar Mickoskit.

Ai i bën thirrje Mickoskit të hënën të vijë në takim në LSM që, siç thotë, gjërat të jenë më të qarta për të gjithë punonjësit.