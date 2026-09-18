Dimitrovski: Integrimi në BE mbetet qëllim strategjik, përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë nuk është problem
Zëvendësministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Zoran Dimitrovski, sot mori pjesë në edicionin e pestë të Forumit “EU Takon Balkans 5.0”, i cili u mbajt në Sofje, kumtoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
Në fillim, Dimitrovski përshëndeti të pranishmit në sallën e Parkut teknologjik në gjuhën bullgare. Ai tha se nuk ka udhëzime nga qeveria e Maqedonisë së Veriut që përfaqësuesit tanë politikë dhe përfaqësuesit e institucioneve të tjera në Bullgari të flasin në gjuhën angleze.
“Mund të flas në gjuhën maqedone, mund të flas edhe bullgarisht, të cilën e flas, por është e rëndësishme që të kuptohemi dhe ajo që them është e rëndësishme”, tha Dimitrovski.
Ai theksoi vendosmërinë e vendit tonë për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian dhe theksoi se integrimi evropian mbetet qëllimi ynë strategjik.
“Ne e shohim të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian. Qëllimi ynë është anëtarësimi i plotë, për të cilin po zbatojmë reforma dhe do të vazhdojmë të punojmë me një dinamikë realisht të mundshme”, theksoi Dimitrovski.
Theksoi se integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor nuk është vetëm një proces zgjerimi, por edhe një investim në sigurinë, stabilitetin dhe konkurrueshmërinë e Evropës.
Dimitrovski potencoi se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj zbatimit të reformave dhe harmonizimit me standardet evropiane, duke pritur që progresi i arritur të vlerësohet në mënyrë të përshtatshme në procesin e anëtarësimit. Në këtë kontekst, ai theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal për perspektivën evropiane të rajonit. Ai theksoi se vendi ynë është i përkushtuar ndaj promovimit të tyre përmes dialogut të hapur dhe konstruktiv dhe realizimit të projekteve specifike rajonale.
Lidhur me integrimin gradual, Dimitrovski theksoi se ai duhet të ofrojë përfitime konkrete evropiane për qytetarët dhe të zhvillohet paralelisht me procesin e integrimit të plotë, me një perspektivë të qartë për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian.
Duke iu referuar çështjes së të drejtave të njeriut, Dimitrovski theksoi se vendet anëtare të BE-së kanë qasje të ndryshme ndaj kësaj çështjeje, por për vendin tonë, respektimi i të drejtave të të gjitha bashkësisë është një angazhim i qartë. Në këtë kontekst, ai theksoi se përfshirja e bullgarëve në Kushtetutë nuk përbën problem, gjë që konfirmohet edhe nga Plani i veprimit për minoritetet, i cili vlen për të gjitha bashkësitë etnike në vend, përfshirë edhe bashkësinë bullgare.