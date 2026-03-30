Dimitrievski: Unë gjithmonë dal në fushë për të fituar
Përfaqësuesja e futbollit të Maqedonisë së Veriut do të përballet me Irlandën në një ndeshje miqësore.
Portieri Stole Dimitrievski theksoi se mbrojtja duhet të jetë në nivel të lartë, duke shtuar se ai gjithmonë hyn në ndeshje me synimin për të fituar.
“Unë jam profesionist, gjithmonë vij për të fituar, sidomos kur luaj me fanellën e Maqedonisë. Kemi dy humbje të thella në dy ndeshjet e fundit, i kemi analizuar gabimet dhe është e qartë se duhet të tregojmë disiplinë në mbrojtje dhe të fitojmë ato topa të dytë. Nëse jemi më të mirë në atë aspekt, do të kemi më shumë sulme se kundërshtari, ndërsa rivalët nuk do të kenë aq shumë goditje drejt portës sonë. Punojmë, flasim, analizojmë dhe duhet të përmirësohemi”, deklaroi ai.