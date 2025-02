Dimitrievski: Stema shtetërore i përmbush të gjitha nevojat dhe pasqyron realitetin e popullit dhe shtetit të Maqedo

Kryetari i ZNAM, Maksim Dimitrievski, vlerëson se stema shtetërore për momentin i përmbush të gjitha nevojat e vazhdimësisë historike dhe të vazhdimësisë gjeografike dhe “pasqyron realitetin e popullit dhe shtetit të Maqedoisë”.

Lideri i partnerit të tretë në koalicionin qeveritar, ZNAM, konsideron se nëse tashmë bisedojmë ndryshime në stemën apo simbolet shtetërore, “do të hapet një diskutim i madh, një temë e madhe”.

“Të gjitha ato simbole kanë diçka për ne, përfshirë luanin dhe diellin e Kutleshit, i cili për fat të keq, sipas Marrëveshjes së Prespës, nuk është më pjesë përbërëse e asaj ikonografie, por, gjithsesi, është edhe ylli me pesë cepa. Do të hapim diskutim, pastaj do të shohim. Nuk dua të refuzoj asgjë që në fillim”, tha Dimitrievski.

ZNAM, theksoi Dimitrievski, konsiderojnë se nuk duhet të lejohet që simbolet shtetërore të kenë imponim shtesë të politikës dhe partizimit.

Dimitrievski sot në Shkup mori pjesë në debatin e katërt publik për ndryshimet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

MARKETING