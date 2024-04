Dimitrievski: Nuk do të hyj në asnjë koalicion të mundshëm paszgjedhor me BDI-në

“ZNAM as nuk do të jetë parti politike që do ta shpëtojë këtë kryesi të LSDM-së nga vërshimi politik që po i ndodh, as nuk do të angazhohet në ndonjë lloj bashkëpunimi dhe bashkëpunimi në të ardhmen për të formuar ndonjë shumicë me ta“, tha sonte lideri i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski.

Njëkohësisht, ja çfarë mund të them ekskluzivisht në emisionin tuaj, E DI që nuk do të hyjë në asnjë koalicion të mundshëm të ardhshëm, koalicion paszgjedhor në të cilin do të marrë pjesë partneri aktual dhe ish-partneri qeverisës, që është BDI, sepse ne mendojmë. se ajo parti politike është ndërtuar në kontinuitet të korrupsionit dhe në të duhet një reformë serioze që thjesht ta pastrojë të kaluarën dhe të gjitha të këqijat që ka bërë në këtë vend, tha më tej Dimitrievski.

