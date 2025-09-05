Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Lideri i Lëvizjes ZNAM për Maqedoninë tonë, Maksim Dimitrievski, është zyrtarisht kandidat për një mandat të ri si kryetar i komunës së Kumanovës, ndërsa për Qendrën partia ka propozuar Miroslav Labudoviq, zëvendësministër i Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale.

Në seancën e mbrëmshme të Bordit Ekzekutiv dhe Qendror u vendos që ZNAM-i të garojë vetë në zgjedhjet lokale të ardhshme me lista të veta për këshilltarë në më shumë se 50 komuna.

“Lëvizja ZNAM – Për Maqedoninë tonë fillon një kapitull të ri në veprimtarinë e saj politike. Përfaqësuesit tanë në vetëqeverisjen lokale treguan se si në mënyrë të vërtetë menaxhohen komunat”, deklaroi zëdhënësi i ZNAM-it, Nikola Memov.

