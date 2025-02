Dimitrievska Koçovska: Kontabilistët do të mund të nënshkruajnë llogaritë përfundimtare Dimitrievska Koçovska

“Nuk ka nënshkrim, nuk ka paqe”, “Tërbon fitimi i shtëpive konsulente”, “Profesioni po zgjohet”, “Disiplinore për IKKA” dhe “Stop tiranisë me kontroll të cilësisë” ishin vetëm disa nga parullat e protestës së sotme të organizuar nga kontabilistët para Ministrisë së Financave. Ata parashtruan disa kërkesa, duke përfshirë gjetjen më urgjente të zgjidhjes për ata që janë fshirë përkohësisht nga regjistri që të mund të nënshkruajnë llogaritë vjetore për vitin 2024, si dhe miratimin e ndryshimeve ligjore që do t’i hiqnin Institutit të Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar (IKKA) kompetencat e tij të kontrollit të cilësisë do t’i hiqen ose kufizohen rëndë.

Siç është thënë, aktualisht rreth 3.000 kontabilistëve u është caktuar masa disiplinore “fshirje e përkohshme nga regjistri”, që do të thotë se u është mohuar e drejta e nënshkrimit të llogarive vjetore për shkak se nuk kanë ndjekur një numër të mjaftueshëm orësh trajnimi në shtëpitë konsulente. Mosdorëzimi i llogarive vjetore për mijëra kompani, paralajmëruan pjesëmarrësit në protestë, vë në rrezik ekonominë, ndërsa IKKA-ja nuk ka vesh për problemet që do të lindin dhe nuk duan të gjejnë zgjidhje. Sipas tyre, kontabilistët që drejtuan kontabilitetin për vitin 2024 duhet të kenë të drejtë të nënshkruajnë llogarinë vjetore për vitin 2024. Ndalimi i përkohshëm për shkak të mosndjekjes së trajnimeve duhet të zbatohet vetëm për vitin kontabilstik 2025, theksuan pjesëmarrësit në protestë.

Ndërsa po lexoheshin kërkesat, papritur erdhi ministrja e Financave Gordana Dimitrieska Koçovska. Ajo u tha kontabilistëve se duhet të arrihet zgjidhje e drejtë dhe u kërkoi atyre që t’i japin asaj të gjitha vërejtjet me shkrim, por edhe të shpjegojnë pse nuk respektuan ligjin. Lidhur me llogaritë përfundimtare për vitin 2024, i siguroi ata se do të mund t’i nënshkruanin ato sepse Propozim-vendimi, siç informoi, tashmë është në procedurë parlamentare dhe duhet të miratohet.

“Kushdo që ka pasur kompani të caktuara do të parashtrojë llogari përfundimtare. Mund të them se që nga data 28 shkurt, ju do të keni mundësi të nënshkruani disa nga llogaritë përfundimtare, dhe e njëjta gjë do të jetë edhe më tutje, për 15 mars. Javën e kaluar, u dërgova deputetëve një Propozim -aktvendim se si kontabilistët do të nënshkruajnë llogaritë përfundimtare për vitin 2024. Ligji pritet të miratohet sepse tashmë është “bashkangjitur” në Kuvend dhe kontabilistët do të mund të nënshkruajnë llogaritë përfundimtare për vitin 2024″, theksoi ministrja.

Për të, siç theksoi, është e palogjikshme që personat që kanë përllogaritur për 12 muaj të mos mund të nënshkruajnë llogari përmbyllëse.

“Pjesa tjetër do të duhet të diskutohet, për të parë se ku janë lëshimet në Ligjin. Jam dakord, ju jeni i vetmi profesiona nga i cili varet evidenca e plotë se çfarë do të thotë llogaria përfundimtare, TVSH-ja, tatimi personal, e që marrin licencë nga një vend tjetër. E kuptoj se çfarë do të thotë të evidentosh dokumentacion për dikë për 12 muaj dhe më në fund të thuhet se nuk mund ta nënshkruash. Por unë gjithashtu pres që ju të jepni një shpjegim në letër pse nuk keni marrë pjesë në trajnim ose pse nuk është respektuar një detyrim që ishte brenda ligjit. Ju kishit një Ligj që nuk u respektua deri në vitin 2024”, theksoi Dimitrieska Koçovska.

Kontabilistët vunë në dukje se Ligji, siç theksuan ata, u miratua në mënyrë të dhunshme.

“Ju, si grup parlamentar, ishit në anën tonë atëherë, dhe tani keni detyrim moral për të punuar në zgjidhje të re ligjore që do të jetë në interes jo vetëm tonin, por të të gjithë vendit. Pse disa prej nesh morën pjesë në trajnime? Së pari, ka rezistencë ndaj ligjit të miratuar për shkak të interesit të dikujt dhe së dyti, ka shumë të rinj në profesion që nuk nënshkruajnë llogari vjetore dhe kanë certifikata. Nëse nuk gjejmë një zgjidhje ligjore, ata do të largohen si nga profesioni ashtu edhe nga shteti, ne kemi një propozim dhe ne do ta dorëzojmë atë tek ju, “tha Sasho Cvetanovski, përfaqësues i kontabilistëve profesionistë të cilëve u është hequr e drejta e punës.

Ai më parë theksoi se në krye të Këshillit, i cili duhet të mbikëqyrë IKKA-në dhe odat më aktive të kontabilistëve, janë ulur persona të afërt me interesat e shtëpive konsulente që ligji ka lejuar të ofrojnë trajnim të detyrueshëm për kontabilistët.

“Kjo do të thotë se shtëpitë konsulente kanë kontroll të plotë mbi profesionin e kontabilitetit në të cilin ushtrojnë interes ekonomik. Ne jemi një industri e kapur, aktualisht rreth 3,000 kontabilistëve u është mohuar e drejta për të nënshkruar llogaritë vjetore sepse nuk kanë marrë pjesë në orë të mjaftueshme trajnimi në shtëpitë e konsulencës. Në të njëjtën kohë, shumë kolegë u ankuan se ndalimi u ishte shqiptuar në kundërshtim me procedurën disiplinore, se nuk ishin të informuar dhe nuk mund të deklaroheshin”, tha Cvetanovski.

Në profesionin, shtoi ai, ka pakënaqësi të përgjithshme me numrin e paracaktuar të orëve, me cilësinë dhe pamjaftueshmërinë e trajnimeve, dhe IKKA-ja mbetet pa mbikëqyrje reale nga shteti dhe me kompetenca të tepërta kontrolli, prandaj është rritur në “një monstër represive, një shtet brenda shtetit me rregullat e veta, jashtë sistemit ligjor”.

“IKKA-ja ka vepruar në mënyrë arbitrare dhe të vrazhdë duke shkelur të drejtat e anëtarësimit të saj për një kohë të gjatë. Shërbimet e Institutit janë jashtëzakonisht burokratike dhe të vështira për t’u arritur nga kontabilistët. Koha e tyre e pranimit është vetëm nga ora 10-12. Ata nuk u përgjigjen telefonatave, ka një seksion të mbyllur në faqen e tyre të internetit ku postojnë vendime të rëndësishme, dhe shumë prej kontabilistëve nuk kanë qasje në to. Asambleja e Institutit sillet sikur IKKA-ja është një organizatë fitimprurëse dhe përpiqet të maksimizojë shumën e tarifave të anëtarësimit dhe kompensimeve. Tashmë është rritur tarifa e anëtarësimit për 250 për qind. Kërkon gjithashtu tarifat e vjetëruara të anëtarësimit dhe tarifat e anëtarësimit nga vitet e kaluara për të cilat ata nuk kanë paraqitur paralajmërime në përputhje me Statutin. Mbështet iniciativat për të maksimizuar çmimin e orës së trajnimit në favor të shtëpive konsulente”, nënvizoi Cvetanovski.

Tha se kontabilistët po kërkojnë me ndryshime ligjore të ulet numri i stërdimenzionuar i orëve të trajnimit profesional, kolegët mbi moshën 58 vjeç të përjashtohen nga ky trajnim i detyrueshëm dhe që çmimi i orës të jetë më i ulët me një përqindje të caktuar për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të kryer pa prani fizike.

“Për kontabilistët që nuk nënshkruajnë llogari vjetore për të mbajtur certifikatën e trajnimit duhet të jenë 32 orë për një periudhë trevjeçare, për të rregulluar ligjërisht të drejtën e pezullimit të certifikatës veçanërisht në rast sëmundjeje, pushimi të lehonisë, papunësisë,…., me vendim ligjor për të përcaktuar çmimin maksimal të orës së zhvillimit të vazhdueshëm profesional dhe shumën maksimale të tarifave të anëtarësimit dhe tarifave të Institutit, për të filluar një hetim të ndikimit të panatyrshëm të shtëpive konsulente në profesionin e kontabilitetit dhe konfliktit të mundshëm të interesit dhe Ministrisë së Financave për të pranuar pikëpamjet e odave të kontabilistëve të drejtuara nga persona të afërt me shtëpitë konsulente”, tha Cvetanovski.

Ai e porositi ministren e Financave se duhet të jenë partnerë, sepse kontabilistët punojnë në interes të mbledhjes së taksave publike.

“Ligji për Kontabilistët u miratua në vitin 2022 me rregulla të përcaktuara qartë që ju duhet t’i ndiqni. Duke marrë parasysh se ka probleme nga të dyja palët që jemi në proces të zgjidhjes, unë tashmë kam pasur takime me disa nga përfaqësuesit e kontabilistëve dhe u kam thënë atyre se do të gjeja një zgjidhje ligjore që dy javë më parë. Por procedura është mjaft komplekse, sepse nga IKKA-ja kanë filluar të dalin procedura disiplinore që nënkuptojnë reperkusione ligjore. Në bazë të asaj që e diskutuam, deputetëve u dërgova një propozim zgjidhje javën e kaluar se si do të nënshkruani llogaritë përfundimtare për vitin 2024”, tha Dimitrioska Koçovska.

Pas kësaj, ajo dhe Cvetanovski së bashku hynë në Ministrinë e Financave ku, siç u ra dakord, kontabilistët duhet të dorëzojnë të gjitha dokumentet e nevojshme.

