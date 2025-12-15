Dimitrieska-Koçoska: Partneriteti me SHBA-në nuk është bashkëpunim administrativ, por investim afatgjatë
Ky partneritet nuk është vetëm mbështetje, por një proces afatgjatë në forcimin e institucioneve, rritjen e ekspertizës dhe krijimin e sistemeve moderne të cilat do të sigurojnë financa publike transparente, të parashikueshme dhe përgjegjëse, theksoi ministrja e Financave Gordana Dimitrieska Koçoska, duke u kthyer në bashkëpunimin me Ministrinë e Financave të SHBA-së përmes Zyrës së tyre për ndihmë teknike (OTA).
Dimitrieska-Koçoska theksoi se bashkëpunimi me Thesarin e SHBA-së në pjesën e sektorëve Buxhet dhe Thesar ka rrënjë të thella dhe se sistemi ynë për planifikim buxhetor fillimisht është zhvilluar me ndihmën teknike të SHBA-së në periudhën nga viti 2004 deri në 2008 dhe paraqet bazë mbi të cilën sot ndërtojmë një menaxhim bashkëkohor me financat publike.
Duke u kthyer në punën e viteve të kaluara, ministrja e Financave tha se veçanërisht të rëndësishme janë misionet e realizuara në menaxhimin me paratë e gatshme, trajnimet fillestare për kontabilitet dhe pilot-projekti për konsolidimin e librit kryesor. Nga shtatori në mënyrë aktive po punohet në rishikimin e klasifikimit të programeve dhe tashmë janë trajnuar 65 përfaqësues nga 29 institucione për buxhetim programor dhe indikatorë për rezultate, ndërsa në periudhën e ardhshme bashkëpunimi duhet të vazhdojë përmes përgatitjes së akteve nënligjore nga Ligji për buxhete, një format i ri i Buxhetit, zhvillimi i indikatorëve të matshëm për performanca dhe konsolidimi i mëtejshëm i librit kryesore si reformë strategjike për financa publike transparente.
Në sektorin për sistem financiar, Dimitrieska-Koçoska theksoi se gjatë vitit 2024 u realizuan disa misione që synonin modelet e mbikëqyrjes së integruar, aftësitë mbikëqyrëse dhe mbrojtjen e konsumatorëve dhe se për momentin po punohet në procesin e ri për mbledhjen e të dhënave, përditësimin e profileve të rrezikshme dhe trajnime për mbikëqyrje të bazuar në rrezik, i clii deri në fund të vitit do të zbatohet plotësisht.
Në fushën e menaxhimit me borxhin publik, në vitin 2023 u nënshkrua Memorandum mirëkuptimi me OTA me qëllim të progresit në menaxhimin me borxhin publik dhe zhvillimin e tregut të letrave shtetërore me vlerë. Fokusi është drejtuar në zhvillimin e një platforme të re ankandi, zhvillimin e tregut të letrave shtetërore me vlerë dhe menaxhimin aktiv të portofolit të borxhit publik.
“Partneriteti mes Maqedonisë dhe SHBA-së në fushën e financave publike nuk është bashkëpunim administrativ, por një investim afatgjatë në standardet, integritetin institucional dhe transparencën. Këto programe drejtpërdrejtë kontribuojnë për institucione më efikase, menaxhim më të mirë me burimet, ulje të rreziqeve dhe mbrojtje më të madhe të qytetarëve”, theksoi Dimitrieska Koçoska.