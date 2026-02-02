Dimitrieska-Koçoska: Paga minimale, vendoset nga punëdhënësit dhe punëtorët
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, deklaroi sonte në emisionin “360 Gradë” në RTVM se vendosja e pagës minimale duhet të udhëhiqet nga dialogu mes punëdhënësve dhe punëtorëve, ndërsa Qeveria do të pranojë çdo marrëveshje të arritur mes tyre.
Dimitrieska-Koçoska theksoi se, megjithëse paga e asnjë punëtori nuk është kurrë e mjaftueshme dhe gjithmonë duhet të jetë më e lartë, ekzistojnë rregulla ekonomike që duhet të merren parasysh.
“Le të ulen dhe të dakordohen mes tyre për atë që punëdhënësit mund të përballojnë, sepse ata janë ata që duhet të paguajnë pagat. Më tregoni, ku në botë shteti i mbulon pagat e sektorit privat? Qeveria mund të mbulojë pagat e administratës dhe të pensionistëve, por këtu po flasim për sektorin privat. Nuk mund t’i përziejmë gjërat,” tha ministrja.
Ajo shtoi se Qeveria ka rritur pagat në shëndetësi, arsim dhe MPB dhe ka kujdesur për punonjësit e saj. “Ky është një dialog që duhet të udhëhiqet nga punëdhënësit dhe punëtorët. Qeveria thotë: ‘Ne e vendosëm ligjin, dhe nëse mendoni se duhet të shkojmë përtej ligjit, dakordohuni mes jush’,” përfundoi Dimitrieska-Koçoska.