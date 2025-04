Dimitrieska-Koçoska: Maqedonia mund ta shfrytëzojë situatën për forcimin e marrëdhënieve me SHBA-të

Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska, thotë se situata aktuale ekonomike botërore, përfshirë tarifat e reja nga SHBA-ja, mund të shfrytëzohet si mundësi për Maqedoninë për të forcuar lidhjet me SHBA-në dhe për të rritur eksportet.

Ajo theksoi në Forumin Ekonomik Delphi të mbajtur në Greqi se do të ishte e dobishme nëse do të krijoheshin kushtet për një marrëveshje të tregtisë së lirë me Shtetet e Bashkuara, duke marrë parasysh komunikimin e mirë me Uashingtonin.

Megjithëse tregtia me SHBA-në është aktualisht nën 1% të totalit të këmbimit valutor, ministri sheh potencial për rritje.

Ajo theksoi se globalizimi ka arritur kulmin dhe se bota po shkon drejt formave të reja të bashkëpunimit ekonomik, me fokus në rregulloret, administrimin efikas dhe inovacionin. Paralelisht, ajo paralajmëroi një ribalancim të buxhetit këtë verë, me “mini rishpërndarje” paraprake të mjeteve pas përfundimit të thirrjes publike për komunat.

