Dimitrieska- Koçoska: Borxhi publik u ul në tremujorin e dytë krahasuar me tremujorin e parë të vitit
Borxhi publik në tremujorin e dytë shënoi rënie krahasuar me gjendjen e borxhit publik në tremujorin paraardhës për 0.1 pikë përqindjeje ose në vlerë absolute për 21 milionë euro.
Shprehur në përqindje ndaj BPV-së, borxhi publik në tremujorin e dytë të vitit 2026 shënoi një rënie krahasuar me gjendjen e borxhit publik në fund të vitit 2024 me 2.6 pikë përqindjeje dhe krahasuar me shtetin në fund të vitit 2025, një rënie prej 0.6 pikë përqindjeje.
Ministria e Financave ka publikuar sot të dhënat për nivelin e borxhit publik dhe shtetëror për tremujorin e dytë të vitit 2026. Sipas të dhënave të publikuara, niveli i borxhit publik i shprehur në përqindje ndaj BPV-së është 58.8%, ndërsa në terma absolutë është në nivelin 10.726 milionë euro.
Konkretisht, në tremujorin e dytë të vitit 2026, një shumë prej mbi 300 milionë eurosh u pagua për shërbimin e një pjese të eurobondit në një shumë totale prej 700 milionë eurosh të emetuara në vitin 2020. Pjesa më e madhe e këtij eurobondi u shërbye në tremujorin e parë.
Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska theksoi se situata e borxhit publik është menaxhuar me sukses deri më tani.
“Borxhi publik në tremujorin e dytë arriti në 58.8% të BPV-së. Le të shohim se sa arriti në vitin 2021 dhe sa ishte në vitin 2024. Ne arritëm t’i menaxhojmë të gjitha këto dhe t’i vëmë gjërat nën kontroll. Më besoni, nuk është e lehtë të lëvizësh me një nivel borxhi publik prej rreth 60% të PBB-së gjatë gjithë kohës dhe të luftosh që të mos e tejkalosh atë prag”, tha Dimitrieska-Koçoska në “RTVM”.
Ajo theksoi se kur bëhet fjalë për huamarrjen, limiti që ekziston si një lloj limiti psikologjik ndonjëherë mund të tejkalohet, por se është shumë e rëndësishme se për çfarë shpenzohen ato para dhe që ekonomia të rritet, gjë që ka ndodhur vitet e fundit.