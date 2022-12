Dimitar Kovaçevski: Nuk e kam parë më Taravarin!

Kryeministri Dimitar Kovaçevski, gjatë ditës së sotme, ka deklaruar se nuk ka pasur takim me u.d kryetar i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, që nga data 18 nëntor i këtij viti. Ai nuk tregoi nëse pritet trë ketë takim të ri me të.

“Fillimisht me z.Taravari nuk jemi parë pas takimit që kishim dhe pasi që të kemi takim, nëse mbahet, atëherë…unë i paralajmëroj çdo herë takimet e mia, e dini se edhe herën e fundit kur ishte Taravari te unë, dha deklaratë para dhe pas mbledhjes, të njëjtën e bëra edhe unë”, tha Kovaçevski.