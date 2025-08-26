Dimal Basha kryetar i ri i Kuvendit
Lëvizja Vetëvendosje sot ka propozuar sërish si kandidat për kryetar të Kuvendit, Dimal Bashën.
Propozimin e Bashës e bëri deputetja dhe ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci.
Pas propozimit, kryesuesi i seancës e hodhi në votim këtë propozim.
Basha mori 73 vota për, kundër ishin 30 dhe 3 kanë abstenuar.
Avni Dehari konstatoi se Kuvendi zgjodhi për kryetar të këtij institucuoni, deputetin Dimal Basha.
Ishte hera e dytë që emri i Bashës u propozua për kryeparlamentar. Në përgjithësi ishte emri i pestë i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje.