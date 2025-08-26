Dima Basha ulet në krye të Kuvendit, fjalët e tij të para si kryeparlamentar
Dimal Basha është zgjedhur sot kryetar i Kuvendit. Për votimin e tij votuan edhe deputetët e PDK-së.
Basha në fjalimin e tij si kryeparlamentar falënderoi deputetët që e votuan.
“E ndjej nderin për votën dhe mbështetjen tuaj, njëkohësisht e ndjej edhe përgjegjësin që më është dhënë. Ky institucion është zemra e demokracisë tonë, vendi ku përfaqësohen zërat e të gjithë qytetarëve tanë. Republika jonë është e ndërtuar mbi sakrifica, liria dhe shteti ynë janë më të mëdha se çdo interes i përveçëm”, tha ai.
Basha u zgjodh kryetar i Kuvendit me 73 vota për.