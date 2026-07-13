Digjet një veturë në Shkup

Digjet një veturë në Shkup

Në lagjen Taftalixhe të Shkupit, gjatë natës është djegur një automjet.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se rasti është raportuar rreth orës 02:50 në SPB Shkup.
“Zjarri ka shpërthyer në një automjet të tipit “Volkswagen Passat” me targa të Shkupit, në pronësi të personit me inicialet Gj.R., në territorin e komunës së Karposhit.

Nga zjarri janë dëmtuar edhe dy automjete të tjera “Volkswagen Touran”, në pronësi të D.M., dhe “SangYong”, në pronësi të S.S., si dhe një objekt afarist në pronësi të G.L.”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: Ndryshimet qeveritare nuk janë reformë, por riorganizim i dështimeve

BDI: Ndryshimet qeveritare nuk janë reformë, por riorganizim i dështimeve

Shtrenjtohen dukshëm çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen dukshëm çmimet e derivateve të naftës

Kadir Ismaili pret përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Kinë–RMV, në fokus investimet dhe bashkëpunimi ekonomik

Kadir Ismaili pret përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Kinë–RMV, në fokus investimet dhe bashkëpunimi ekonomik

Mickoski: Nga dita e parë kam thënë, kjo qeveri nuk është e komoditetit por e rezultateve!

Mickoski: Nga dita e parë kam thënë, kjo qeveri nuk është e komoditetit por e rezultateve!

Gjatë fundjavës janë ndaluar 64 shoferë në RMV, u rregjistruan gjithsej 1.426 shkelje të rregullave të trafikut

Gjatë fundjavës janë ndaluar 64 shoferë në RMV, u rregjistruan gjithsej 1.426 shkelje të rregullave të trafikut

Irani nuk do të respektojë detyrimet e memorandumit për sa kohë që SHBA-ja shkel angazhimet

Irani nuk do të respektojë detyrimet e memorandumit për sa kohë që SHBA-ja shkel angazhimet