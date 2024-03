Digjet një fermë pulash në Tetovë

SPB Tetovë njofton se sot është djegur një objekt me inkubator për zogj në fshatin Kamjan.

“Sot (25-mars) në ora 03:50 në SPB-Tetovë është raportuar se është përhapur zjarr në një objekt (kasolle) me inkubatorë për zogj në Kamjan të Tetovës, në pronësi të 32-vjeçarit S.R. nga ky fshat. Nuk ka patur persona të lënduar dhe sipas raportit, nga zjarri kanë ngordhur rreth 4000 zogj.

Me ndërhyrjen e Njësitit Territorial të Zjarrfikës së Tetovës, zjarri është lokalizuar plotësisht. Inspektimi në vendin e ngjarjes do të kryhet gjatë ditës”, njoftojnë nga MPB.

