Digjet gjatë natës vetura e kryetarit të Shuto Orizares, Kurto Dudush
Vetura e përdorur nga kryetari i komunës së Shuto Orizares, Kurto Dudush, e cila është në pronësi të bashkëshortes së tij, Fatima Osmanovska, është djegur gjatë orëve të natës, mëson “Skopje1”.
Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00 pas mesnate. Kamerat e sigurisë thuhet se kanë regjistruar një person të maskuar duke hedhur lëndë djegëse mbi automjet para se ai të shpërthente në flakë. Incidenti është vërejtur menjëherë nga pronarët e mjetit.
Nga ky zjarr nuk ka persona të lënduar, ndërsa flakët janë shuar pas ndërhyrjes së Brigadës së Zjarrfikësve të Shkupit. Policia ka kryer këqyrjen e vendngjarjes për të zbardhur rrethanat e plota të rastit.