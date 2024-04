Digjet billbordi i Arben Taravarit në Shkup, reagon VLEN

Më poshtë e gjeni reagimin e plotë të VLEN-it lidhur me djegien e billbordit të Arben Taravarit sonte pas mesnate në Shkup:

Problemeve si ky, po u vjen fundi

Koalicioni VLEN ngre zërin për djegien e një billboardi të kandidatit Arben Taravari, gjatë mesnatës, në Shkup. Fajtorët duhen dënuar prej ligjit, sepse ata do të dënohen rëndë edhe prej votës. Billboardi menjëherë do të zëvendësohet, mirëpo ata do të humbin.

Sot në orët e mesnatës u njoftuam se ishte vënë flakë te një billboard për kandidatin Arben Taravari në rrugën pranë Kopshtit Zoologjik, në Shkup. Ne do të dëshironim të besonim se është aksident, por billboardi në anën tjetër nuk ishte prekur aspak.

Dihet cila parti mban në radhët e saj rrugaçë dhe kriminelë, dihet se cila parti e përdor pushtetin për të pasuruar veten dhe për të frikësuar popullin. Koha e frikës ka mbaruar. Ata që djegin billboardet nga inati se po humbin zgjedhjet, duhet të dënohen edhe nga ligji e drejtësia, por edhe nga vëzhguesit ndërkombëtarë.

I bëjmë thirrje popullit të presë edhe pak javë, zgjedhjet po afrohen, dhunuesit po largohen!

