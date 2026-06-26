Digjet automjeti i një avokati në Shkup, MPB: Rasti është duke u hetuar
Pas informacionit se dy automjete në pronësi të avokatit nga Shkupi, Asmir Alispahiq, janë djegur, Ministria e Punëve të Brendshme i konfirmoi “Fokus” se incidenti ka ndodhur mbrëmë pas mesnatës.
“Më 25.06.2026, në SPB Shkup është raportuar se janë djegur dy automjete, një “Passat” me targa të Shkupit në pronësi të A.A. (42) nga Shkupi dhe një “Mercedes” me targa të Velesit në pronësi të M.M. (37) nga Shkupi, rreth orës 02:20 në zonën e Butelit. Një ekip inspektimi nga SPB Shkup ka kryer inspektimin. Rasti është duke u hetuar”, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Avokati Alispahiq i tha “Fokus” se nuk ka pasur keqkuptime dhe nuk dyshon në askënd.
Fatkeqësisht, informacioni është i saktë. Unë u besoj institucioneve dhe sjelljes së tyre profesionale. Për shkak të hetimit, nuk mund të them asgjë, të kontaktoj Ministrinë e Brendshme për asgjë.
Nuk kam keqkuptime me askënd, nuk dyshoj në askënd, motivi dhe arsyeja janë të panjohura për mua”, tha Alispahiq.
Alispahiq është një avokat me shumë vite përvojë, i cili përfaqëson të pandehurit në një numër të madh çështjesh, disa prej të cilave ishin me interes të madh për publikun.