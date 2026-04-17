Digjen pesë automjete nën Kalanë e Shkupit pranë Vardarit
Pesë automjete u përfshinë në një zjarr që shpërtheu sot pasdite në rrugën “Lazar Liçenoski” nën Kalanë e Shkupit, përballë Stadiumit të Qytetit, informojnë nga Brigada e Zjarrfikësve të Qytetit të Shkupit. Tre automjete u dogjën pjesërisht dhe dy u dogjën plotësisht.
Zjarri u shua me ndërhyrjen e tre automjeteve zjarrfikëse dhe tetë zjarrfikësve.
Komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve të Qytetit të Shkupit, Zvonko Tomeski, tha se zjarri është raportuar në orën 15:40 dhe se është raportuar se digjet bar i thatë, mbeturina dhe makina të parkuara.
“Me ndërhyrjen e shpejtë të ekipeve, zjarri u lokalizua dhe u shua plotësisht në orën 16:40, informoi komandanti.