Digjen dy shtëpi nga zjarri që shpërtheu në Veles

Digjen dy shtëpi nga zjarri që shpërtheu në Veles

Zjarri në Veles sot përfshiu shtëpi dhe vikend shtëpi.

“Me reagimin në kohë dhe të shpejtë të zjarrfikësve, përhapja e zjarrit aktiv që filloi në zonën e quajtur Trite dola u parandalua këtë pasdite”, njoftoi kryetari i Komunës së Velesit, Marko Kolev.

Ai shpreh keqardhje për dëmin e shkaktuar.

“Më vjen sinqerisht keqardhje për dëmin e shkaktuar dhe shpreh mirënjohjen time për Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Velesit, i cili kreu një ndërhyrje profesionale me 16 zjarrfikës, për kompaninë me përgjegjësi shoqërore “Uni Agro”, e cila kontribuoi në aksion me mekanizim, dhe për të gjithë ata që u përfshinë në shuarjen dhe lokalizimin e zjarrit”, shkruan Kolev.

Ai shprehu mirënjohjen e tij për zjarrfikësit dhe u bëri thirrje qytetarëve për më shumë kujdes dhe kujdes.

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