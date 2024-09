Digjen dy makina në Qendër të Shkupit

MPB informon se herët në mëngjes në orën 05.50 në SPB Shkup është denoncuar se në hapësirë për parking në rajonin e Qendrës ka shpërthyer zjarr në makinën ‘mercedes’ me targa të Shkupit, pronë e I.T (49) nga Shkupi.

Nga zjarri është përfshirë edhe makina “audi” me targa të Shkupit, pronë e A.J nga Shkupi.

Zjarri është shuar nga Njësiti i Zjarrëfikësve të Shkupit, ndërsa persona të lënduar nuk ka.

Hetim është kryer në vend ngjarje. /SHENJA/

