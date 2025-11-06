Digjen dy automjete në Shkup!
MPB njofton se në rrethinën e komunës së Aerodromit janë djegur dy automjete, ndërsa nuk është raportuar për persona të lënduar.
“Sot (06.11.2025) në orën 03:46, në SPB Shkup është denoncuar se në afërsi të një qendre tregtare në zonën e komunës së Aerodromit, ishte djegur një automjet pasagjerësh “BMV” me targa të Shkupit, pronë e Zh.D. (52). Nga zjarri ishte përfshirë edhe një automjet pasagjerësh “Reno Megan” me targa të Shkupit, në pronësi të B.Z. (45). Zjarri është shuar nga Brigada e Zjarrfikësve – Shkup.
Nuk ka persona të lënduar, ndërsa inspektimin e kreu një ekip inspektimi nga SPB Shkup dhe po merren masa për zbardhjen e rastit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.