Digjen 15 shtëpi dhe objekte në fshatin Çanishtë afër Prilepit, zjarri është ende aktiv
Pamje të trishta janë parë edhe sot në fshatin Çanishte të Mariovës, ku më shumë se 15 shtëpi, stalla dhe objekte të tjera janë shkatërruar nga zjarri i fuqishëm që shpërtheu ditën e djeshme.
Çanishte është një fshat i vogël dhe me popullsi të rrallë, ku jetojnë rreth 10 banorë të përhershëm. Vendbanimi ndodhet rreth 35 kilometra nga Prilepi, në një terren të vështirë dhe të paarritshëm.
Zjarri nisi rreth orës 13:30, jashtë fshatit, por brenda një kohe shumë të shkurtër u përhap drejt vendbanimit, duke shkaktuar panik dhe një situatë dramatike për banorët.
„Kishte njerëz që po mbyteshin nga tymi. I nxirrnim me duar. Ambulanca ishte këtu, zjarrfikësit po ndihmonin, ndërsa unë po nxirrja gratë. U përdorën sisteme dhe u dha oksigjen. U dogjën 14-15 shtëpi në fshat“, rrëfen një nga banorët e Çanishtes.
Banorët thonë se kanë luftuar me flakët me gjithçka që kishin në dispozicion.
„E shuam zjarrin sa mundëm, me lopata dhe me ujë nga puset. Vrapojmë këtu, vrapojmë atje dhe shuajmë shtëpitë. Nuk jemi ndalur që dje. Kemi fjetur vetëm dy orë dhe edhe ato me radhë“, tregon një tjetër banor.
„Ishte e frikshme kur zjarri po digjej. Si mund të mos ishte e frikshme kur gjithçka po digjej atje“, thotë një tjetër banor.
Sot, pasojat e zjarrit janë të dukshme kudo. Shtëpi të djegura, objekte të shkatërruara dhe rrënoja dëshmojnë për fuqinë e flakëve, të cilat hynë në fshat nga kjo pjesë dhe u përhapën me shpejtësi për shkak të barit të thatë dhe bimësisë së dendur.
Për fat të mirë, nuk raportohet për persona të lënduar apo viktima. Megjithatë, situatën e ka bërë edhe më të rrezikshme prania e predhave të mbetura nga Lufta e Parë Botërore. Shpërthimet e tyre janë dëgjuar gjatë gjithë kohës, ndërsa zjarri përhapej brenda dhe jashtë fshatit.
Stafi i Njësisë së Zjarrfikësve të Prilepit reagoi menjëherë, duke dërguar katër automjete dhe 12 zjarrfikës. Megjithatë, distanca dhe terreni i vështirë e kanë komplikuar ndjeshëm ndërhyrjen. Nga Prilepi deri në Çanishte nevojitet rreth një orë udhëtim me automjet.
Aktualisht, zjarri është larguar nga zona e banuar, por ende nuk është shuar plotësisht. Flakët vazhdojnë në dy fronte, ndërsa ekipet mbeten në terren.
Edhe pse dje ishte kërkuar mbështetje ajrore, ajo nuk u dërgua nga shërbimet përkatëse.
Për shkak të përmasave dhe terrenit të vështirë, ekipet në terren po kërkojnë edhe ndihmën e vullnetarëve që mund të kontribuojnë në përpjekjet për shuarjen e zjarrit.
Zjarri në Çanishte mbetet një nga situatat më serioze të zjarreve në këtë sezon, ndërsa banorët përballen me pasojat e një nate të vështirë dhe me humbjen e shtëpive dhe objekteve të tyre.