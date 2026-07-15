Diell dhe vapë përvëluese, pasdite pritet mot i paqëndrueshëm
Sot në Maqedoninë e Veriut do të mbajë mot me diell dhe shumë i nxehtë, i shoqëruar me vranësira të lehta deri mesatare në disa zona. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.
Gjatë orëve të pasdites priten kushte për jostabilitet të izoluar atmosferik, me reshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima në disa rajone.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 32 deri në 39 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell, me vranësira të lehta deri mesatare dhe erë të lehtë deri mesatare nga veriu. Pasdite, në disa pjesë të luginës së Shkupit, priten reshje të izoluara shiu të shoqëruara me bubullima. Temperatura minimale do të jetë 18 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë në 37 gradë Celsius.