Diego Simeone thyen rekordin katastrofik ndaj Barcelonës

Diego Simeone thyen rekordin katastrofik ndaj Barcelonës

Trajneri i Atleticos, Diego Simeone, ka vendosur një rekord për numrin e ndeshjeve pa fitore në stadiumin e Barcelonës, Camp Nou.

Të martën mbrëma, skuadra madrilene humbi me rezultat 1-3 ndaj Barcelonës jashtë fushe në një ndeshje të javës së 19-të të La Ligës.

Kjo humbje ka thelluar rekordin pa fitore të trajnerit argjentinas në Camp Nou, pasi u bë shumë kohë që nuk i ka shijuar tri pikët nga ky udhëtim.

Nën drejtimin e Simeones, Atletico Madridi nuk ka fituar pikët e plota në 17 ndeshje në Camp Nou – shtatë barazime dhe dhjetë humbje.

Trajneri argjentinas është bërë rekordmeni midis trajnerëve për numrin e ndeshjeve pa fitore në stadiumin vendas të Barcelonës, duke tejkaluar Javier Aguirre (16 ndeshje).

Ndryshe, kjo humbje vjen në formën më të mirë të Atleticos viteve të fundit, pasi vinte ka shtatë fitore radhazi – gjashtë në La Liga dhe një në Ligën e Kampionëve ndaj Interit.

MARKETING

Të ngjajshme

FORMULA 1 / Tre pilotë për titullin që vendoset në garën e fundit, ja si janë të gjitha kombinimet

FORMULA 1 / Tre pilotë për titullin që vendoset në garën e fundit, ja si janë të gjitha kombinimet

VAR-i do të ketë autoritet edhe mbi dy vendime tjera në Kupën e Botës 2026

VAR-i do të ketë autoritet edhe mbi dy vendime tjera në Kupën e Botës 2026

Fisnik Asllani tërheq interesin e klubeve të mëdha evropiane – mësohet klauzola e tij

Fisnik Asllani tërheq interesin e klubeve të mëdha evropiane – mësohet klauzola e tij

Reali do t’i largojë tre futbollistë në janar, ata nuk janë në planet e Alonsos

Reali do t’i largojë tre futbollistë në janar, ata nuk janë në planet e Alonsos

Transferimi sensacional në horizont – Neymar drejt kalimit në Ligën Premier

Transferimi sensacional në horizont – Neymar drejt kalimit në Ligën Premier

Enis Bardhi shënon për Konjasporin në Kupën e Turqisë

Enis Bardhi shënon për Konjasporin në Kupën e Turqisë