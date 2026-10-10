Die Tagepost citon presidenten e Maqedonisë: Përpara se të zgjerohet përtej Atlantikut, BE-ja duhet të mbyllë vakumin në oborrin e vet
Media gjermane me ndikim Die Tagepost përdor tezat e presidentes së Maqedonisë Gordana Siljanovska-Davkova për pozicionin e BE-së dhe hapat që duhet të ndërmarren nga Brukseli.
Evropa Juglindore nuk duhet të bëhet një zonë ku forcat e jashtme do të testojnë fuqinë e tyre, paralajmëron Siljanovska-Davkova, e cila citohet në analizën e kësaj gazete gjermane të 8 tetorit të vitit 2026.
Ajo thekson se Ballkani Perëndimor mbetet “thembra e Akilit” e Bashkimit Evropian, duke treguar ndikimin gjithnjë e më të fortë rus dhe kinez në rajon.
Siljanovska-Davkova kritikon ashpër standardet e dyfishta të Brukselit ndaj vendeve kandidate, duke kujtuar se Maqedonia duhej të ndryshonte emrin dhe Kushtetutën e saj, me ç’rast “çdo kompromis ishte paraqitur si shantazh”.
Edhe pse e karakterizon Evropën si një “superfuqi të stilit të jetesës”, ajo alarmoi se Unioni duhet të veprojë më me vendosmëri për të parandaluar një vakumin gjeopolitik në Ballkan.
I ilustruar me një fotografi të presidentes së Maqedonisë së bashku me presidentin francez Emanuel Makron dhe bashkëshorten e tij Brizhit, artikulli i autorit Shtefan Bajer me titull “Një lojtar global në plakje” përqendrohet në rënien dramatike demografike të Evropës.
Sipas analizës, Bashkimi Evropian, i cili sot ka rreth 452 milionë banorë, tashmë nga viti 2029 do të hyjë në një fazë të rënies së vazhdueshme të popullsisë, që kërcënon drejtpërdrejt fuqinë e tij globale.
Gazeta gjermane arrin në përfundimin se kombinimi i zhdukjes demografike të Kontinentit të Vjetër dhe pavendosmërisë së BE-së në Ballkan hap hapësirë të gjerë për pozicionimin strategjik të Rusisë dhe Kinës, gjë që po e shtyn seriozisht Evropën drejt parëndësisë gjeopolitike.