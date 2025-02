Dialogu Uashington-Moskë për Ukrainën, Arabia Saudite e gatshme të presë samitin Trump-Putin

Arabia Saudite tha të premten se përgëzoi bisedën telefonike midis presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Donald Trump dhe përshëndeti idenë e takimit të tyre në Mbretëri.

Putin dhe Trump folën për gati 90 minuta me telefon të mërkurën. Thirrja shënon ndërveprimin e parë të njohur të drejtpërdrejtë midis krerëve të shtetit të SHBA-së dhe Rusisë që nga përshkallëzimi i konfliktit të Ukrainës në shkurt 2022.

Disa orë pas telefonatës të mërkurën, Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se bisedimet do të zhvillohen në Arabinë Saudite.

“Mbretëria mirëpret mbajtjen e samitit në territorin e saj dhe pohon përpjekjet e saj të vazhdueshme për të arritur paqen e qëndrueshme midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila filloi që nga shpërthimi i krizës ukrainase”, thuhet në deklaratë. Riadi shtoi se ka vazhduar këto përpjekje gjatë tre viteve të fundit.

Princi i kurorës saudit Mohammed bin Salman ka biseduar vazhdimisht me Zelensky dhe Putin dhe ka ofruar ndihmë në bisedimet e paqes si për Moskën ashtu edhe për Kievin. Në dhjetor 2023 ai vizitoi Rusinë, ku zhvilloi bisedime me Putinin. Konflikti në Ukrainë, si dhe çmimet e naftës, OPEC+ dhe konflikti i Gazës, ishin në axhendën e udhëtimit.

Presidenti amerikan njoftoi gjithashtu të enjten se zyrtarët amerikanë dhe rusë do të takohen në margjinat e ngjarjes në Mynih të premten, me Ukraina të ftuar për të marrë pjesë. Megjithatë, asnjë takim i tillë nuk është paralajmëruar nga konferenca apo mediat.

Delegacionet amerikane dhe ukrainase janë takuar në periferi të konferencës, me Zelensky që ka arritur në përfundimin se ai është i gatshëm të lëvizë sa më shpejt që të jetë e mundur drejt paqes reale dhe të garantuar. Ai tha se do të takohet vetëm me një rus, Putinin, por vetëm kur të ketë një plan të përbashkët me presidentin amerikan dhe Evropën.

Zëvendëspresidenti i SHBA JD Vance këmbënguli gjithashtu për fillimin e negociatave të drejtpërdrejta midis Ukrainës dhe Rusisë. “Është e rëndësishme për ne që të mblidhemi dhe të fillojmë të kemi bisedat që do të jenë të nevojshme për ta çuar këtë gjë në fund,” tha ai.

