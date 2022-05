Di Marzio: Mbappe do të rinovojë me PSG

Mbappe do të rinovojë me PSG dhe nuk do të vazhdojë te Real Madridi. Kështu deklaron Gianluca Di Marzio, një gazetar i “Sky Italia” në llogarinë e tij në Twitter, ku mban të përditësuar ndjekësit e tij me zhvillimet e fundit të merkatos. Në këtë deklaratë të shkurtër, gazetari është kufizuar vetëm të sigurohet se “nuk ka më dyshime” dhe se “Mbappé do të rinovojë kontratën me PSG-në”, gjë e cila siç pritej tashmë ka nisur të bëjë bujë kudo. Megjithatë, gjithçka do të mbetet në “karantinë” derisa sonte në duelin ndaj Metz-it, kur lojtari do të marrë fjalën dhe siç duket të bëjë të ditur se do të vazhdojë ende me skuadrën pariziene. Janë orë vërtet të ankthshme për futbolldashësit.