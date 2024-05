Di Maria kthehet në çështje shtetërore: ndërhyn ministria e sigurisë

Kontrata që lidh Angel Di Marian me Benfica-n do të skadojë në qershor të vitit 2024, kjo është arsyeja pse ish-lojtari i Juventus-it ka filluar të reflektojë se cila mund të jetë skuadra e tij e ardhshme përpara se të varë këpucët në gozhdë.

Opsionet janë të shumta: rinovimi me Benfica-n nuk është utopi, me të cilën shënoi 16 gola dhe 15 asiste në 47 ndeshje. Në plan të dytë mundësia për t’iu bashkuar Messit tek Inter Miami, Besiktas-i apo pranimi i ofertës së pasur nga Katari.

Megjithatë, ëndrra e Fideos ka qenë gjithmonë që të përfundojë karrierën e tij në Rosario Central, skuadra argjentinase me të cilën hodhi hapat e parë në skenën e futbollit, por ngjarjet e fundit narko-terroriste viktimë e të cilave ka qenë viktimë së bashku me familjen e tij duket se e largojnë përfundimisht nga kthimi në shtëpi.

Ajo që po ndodh në muajt e fundit rreth Angel Di Maria është absurde. Marsin e kaluar familja ishte viktimë e kërcënimeve me vdekje dhe të shtëna jashtë shtëpisë së tyre në Funes, pranë Santa Fe, me trafikantët e drogës që donin të theksonin në një mënyrë të tmerrshme se nuk donin të shihnin kthimin e Fideos në Rosario Central.

“Thuaji djalit tënd të mos kthehet kurrë në Rosario, përndryshe një anëtar i familjes së tij do të vdesë. As Maximiliano Pullaro (guvernatori i Sante Fe) nuk do t’ju shpëtojë. Ne nuk hedhim letra, por plumba me të cilët vrasim njerëzit”.

Në këtë drejtim ndërhyri edhe Patricia Bullrich, Ministrja e Sigurisë, për të ndërmjetësuar një situatë rrëqethëse e cila minon qetësinë e ish-lojtarit të Juves dhe familjes së tij:

“Kam folur dy tre herë me babanë e Di Maria-s, janë të frikësuar dhe i kuptoj, është narko-terrorizëm por besoj se do ta normalizojmë situatën, në 4 muaj vrasjet kanë rënë me 50%, shpresoj që Di Maria mund të kthehet”.

